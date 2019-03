Vídeo: pai e madrasta do menino Bernardo são julgados nesta segunda

Começa na segunda-feira (11), em Três Passos, no Rio Grande do Sul, o júri dos acusados de participar do assassinato do menino Bernardo Boldrini. O crime aconteceu há quase cinco anos e o pai, madrasta e mais duas pessoas estão entre os réus.

O médico Leandro Boldrini, pai de Bernardo e a ex-enfermeira Graciele Ugulini, madrasta do garoto, respondem por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Leandro também é réu por falsidade ideológica.

A previsão é que dezoito testemunhas sejam ouvidas, além dos quatro réus. Sete jurados vão decidir se Leando, Graciele e os irmãos Evandro e Edelvânia serão culpados ou inocentes. A estimativa é que o processo de julgamento dure uma semana.

Bernardo, que foi assassinado aos 11 anos, chegou a reclamar de maus-tratos antes do crime.

