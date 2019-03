Vídeo: Brasil tem o 5º trânsito mais violento do mundo

Apesar dos números alarmantes, no carnaval deste ano, em Manaus, o número de vítimas fatais no trânsito reduziu 60% em comparação com o ano passado | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Os jovens são as principais vítimas de acidentes de trânsito na América latina, revela estudo da Organização Pan-America de Saúde (OPAS/OMS). O Brasíl tem o quinto trânsito mais violento do mundo, na maioria das vezes o acidente ocorre por imprudência, tanto do condutor quanto do pedestre.

Na Avenida Djalma Batista é comum vermos pedestres cruzando a via fora da faixa, o que põe em risco a vida de todos que estão trânsito. As mortes já são consideradas pelas autoridades brasileiras uma epidemia. A cada ano aproximadamente um milhão e trezentas mil pessoas morrem devido a um acidente de trânsito.

Apesar dos números alarmantes, no Carnaval deste ano, em Manaus, o número de vítimas fatais no trânsito reduziu 60% em comparação com o ano passado.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: TV Em Tempo

