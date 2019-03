Gol suspende operações de aviões de mesmo modelo que caiu na Etiópia

A companhia aérea Gol anunciou nesta segunda-feira que suspendeu temporariamente suas operações com o Boeing 737 MAX 8, após o acidente aéreo de Ethiopian Airlines, com o mesmo modelo de avião, no qual morreram 157 pessoas.

A Gol informou em comunicado que deixará de voar com as sete aeronaves tipo 737 MAX 8 que utilizava, principalmente em rotas para os Estados Unidos, o Caribe e outros pontos da América do Sul.

O Boeing 737 Max-8 está em uso comercial há apenas dois anos, desde 2017. Em outubro do ano passado, um avião do mesmo modelo da companhia Lion Air caiu pouco tempo depois de decolar em Jacarta, na Indonésia, matando todas as 189 pessoas a bordo.

