Vídeo mostra desespero de alunos após atentado em escola de SP

Vídeo foi publicado 30 minutos depois do atentado | Autor: Divulgação

São Paulo - Um vídeo publicado nesta manhã mostra momentos de desespero dos alunos da Escola Estadual Raul Brasil, localizada no município de Suzano, na Grande São Paulo. O atentado aconteceu por volta das 9h30 desta quarta-feira (13), 8h30 no horário Manaus. Cinco alunos e um funcionário foram mortos. Depois do ataque, os dois atiradores se suicidaram.

Até o momento, segundo informações das autoridades, os dois adolescentes estavam encapuzados e vestidos de preto, e provavelmente um deles seria ex-aluno da escola. Não houve registro de mais vítimas até o fim desta publicação.

O Governador João Doria assim que foi informado do ocorrido, cancelou toda sua agenda e se dirigiu ao local para acompanhar o trabalho de resgate e atendimento aos feridos.

O ataque aconteceu na manhã desta quarta-feira (13) | Foto: Reprodução

Em nota, a Prefeitura de Suzano informou que o Pronto Socorro Municipal já recebeu crianças com ferimentos leves e os feridos com maior gravidade estão sendo encaminhados para o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, e o Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba. A gestão municipal disse ainda que está dando suporte com equipes de emergência, como Defesa Civil, Samu e Guarda Civil Municipal.

A Escola Raul Brasil tem mais de 100 funcionários e 1 mil alunos matriculados e atende e oferece além de curso de língua estrangeira, aulas do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Os nomes das vítimas e dos atiradores, que totalizam oito mortes, ainda não foram divulgados.

Leia mais:

Dois adolescentes abrem fogo em escola de sp matam 6 e se suicidam

Invasão em casa de casal no Petrópolis foi acerto de contas, diz PC