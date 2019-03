Sobe para 10 número de mortos durante tiroteio em escola de SP

Segundo informações da Polícia Militar, dois adolescentes armados e encapuzados invadiram o colégio e disparam contra os alunos | Foto: Reprodução

A Polícia Militar informou há pouco que subiu para 10 o número de mortos em decorrência do atentando na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, a 57 quilômetros de São Paulo. Mais 23 pessoas ficaram feridas.

Segundo informações da Polícia Militar, dois adolescentes armados e encapuzados invadiram o colégio e disparam contra os alunos. Eles se mataram após o ataque.

Seis pessoas, cinco alunos e um funcionário do colégio, morreram no local. Outros morreram no hospital.

O governador de São Paulo, João Doria, está no colégio acompanhando as investigações.

Após o crime, uma aglomeração de pais e parentes de alunos se formou no entorno do colégio. A PM montou um cordão de isolamento, e a Defesa Civil tenta organizar o encontro entre eles e os alunos.



A escola tem cerca de 1 mil alunos matriculados e 105 funcionários, segundo dados do Censo Escolar de 2017. A escola oferece turmas do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do Ensino Médio.



