Polícia identifica atiradores de ataque em escola de São Paulo

São eles: Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos. Os dois cometeram suicídio em seguida. Luiz completaria 26 anos no próximo sábado.

Quatro dos mortos no local são alunos do ensino médio. Outros dois adolescentes foram socorridos, mas morreram no hospital. Duas das vítimas são funcionárias da escola. O ataque ocorreu por volta das 9h30 desta quarta-feira (13).

Antes do ataque, Guilherme postou fotos em sua página no Facebook com uma mascara de caveira, a mesma que uma aluna relata que o atirador estava usando durante a invasão na escola. Ele também postava fotos com armas.

O outro atirador, Luiz Henrique, também postava fotos de armas em suas redes sociais.



Segundo a polícia, 23 pessoas foram levadas a hospitais. Entre elas, há pessoas que ficaram feridas e outras que passaram mal após o ataque.

Ainda não se sabe o motivo do ataque e o vínculo dos atiradores com a escola. Uma testemunha disse que viu um deles com arma de fogo e outro, com uma faca.

A PM encontrou no local um revólver 38, uma besta (um artefato com arco e flecha), objetos que parecem ser coquetéis molotov e uma mala com fios.

Antes de os autores do ataque entrarem na escola, um homem foi baleado em uma loja de veículos nas proximidades. A polícia ainda apura se há relação entre os dois crimes

