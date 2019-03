Incêndio de grandes proporções atinge prédio no bairro do Brás em SP

Incêndio de grandes proporções atinge o Brás. | Foto: Divulgação

São Paulo - Um incêndio de grandes proporções atinge, nesta quarta-feira, 13, um prédio comercial na rua Oriente, no bairro do Brás, na região central de São Paulo.



De acordo com o corpo de bombeiros, há vítimas. Porém, ainda não foi divulgado o número de pessoas atingidas pelo incêndio, nem a gravidade do estado delas.

Segundo testemunhas, houve uma explosão seguida pelas chamas. Cerca de 80 homens do Corpo de Bombeiros trabalham no local para combater o incêndio com 26 viaturas. Os trabalhos para extinção do fogo têm duas frentes de acordo com o corpo de bombeiros, o combate direto às chamas e o resfriamento das edificações ao lado.



A região do Brás é uma das principais áreas de comércio popular da capital paulista, principalmente com lojas de confeções, com compradores de todo o País.

