Cadeirante fingiu ser Uber para assaltar e abusar sexualmente de jovem

Crime foi durante a noite e a vítima conseguiu fugir e acionar a polícia | Foto: Reprodução

São Paulo - Uma mulher de 23 anos denunciou ter sido abusada sexualmente por um cadeirante. O caso, segundo ela, ocorreu em um veículo por volta das 19h30 em Carapicuíba, na Grande São Paulo, no dia 6 de março deste ano. As informações foram divulgadas pelo G1 São Paulo.

"Eu perdi o ônibus e aguardava outro no ponto, debaixo de forte chuva. Nisso, ele se aproximou, em um carro, ofereceu carona. Depois da insistência dele, por três vezes, eu decidi aceitar", justifica a mulher.

Dentro do carro, a mulher conta que o homem se apresentou como Uber e que estaria indo buscar um passageiro, quando resolveu ofertar a carona.

Porém, ela não contava que seria abusada sexualmente. "Ele, que é cadeirante, pegou o meu celular e me ameaçou. Fiquei surpresa com o assalto, mas a minha reação mudou totalmente quando ele começou a passar as mãos nas minhas partes íntimas", relatou a mulher.

Segundo ela, o homem dizia que poderia fazer o que quiser. "Me ameaçava o tempo todo dizendo que se quisesse fazer alguma coisa ruim comigo, já teria feito. Após algum tempo na companhia do abusador, o carro, que é adaptado para cadeirante, parou de funcionar e a mulher conseguiu fugir.

A vítima procurou a polícia e informou a localização do homem e do veículo. Conforme informações da polícia, ele fingiu estar armado.

Após ser identificado e preso, na unidade policial o homem acabou sendo reconhecimento por uma outra mulher que havia denunciado ter sido assaltado e abusava por um motorista de aplicativo.

Em nota, a Uber informou que o veículo que o cadeirante dirigia não possuía registro na empresa e que todos os motoristas parceiros passam por uma verificação de antecedentes criminais.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Motorista de aplicativo é feito refém e quase participa de execução

Motorista de aplicativo é esfaqueado durante corrida em Manaus

Motoristas de aplicativos pedem ações contra insegurança em Manaus