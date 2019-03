Polícia identifica 3º envolvido em chacina de escola e pede apreensão

Massacre foi na quarta-feira (13) | Foto: Divulgação

São Paulo - As investigações em torno do massacre na escola de Suzano, na Grande São Paulo, que resultou na morte de 8 pessoas e deixou outras 11 feridas, revelaram a participação de um terceiro envolvido, um adolescente de 17 anos. A informação é do delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, e foi divulgada nesta quinta-feira (14). A notícia é da Folha de São Paulo.

Conforme a autoridade, a apreensão do adolescente foi pedida à Justiça paulista. O suspeito seria colega de classe de Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, que juntamente com Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, foram os responsáveis pelo massacre.

O crime ocorreu na última quarta-feira (13) na escola estadual Professor Raul Brasil.

