Cão permanece na porta de UPA esperando dono que morreu

Santos (SP) - Uma imagem de cortar o coração está emocionando pessoas ao longo deste final de semana nas redes sociais. Na foto, um cão aparece deitado na frente de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Santos, litoral de São Paulo, aguardando seu dono, que morreu no local.

O registro, feito pelo segurança Everton Teodoro, foi publicado no Facebook na última sexta-feira (15) e se espalhou rapidamente pela rede social. Na postagem, o homem faz um apelo para que alguém adote o animal desamparado. "Em meio à tantas maldades causadas por seres que se dizem racionais, eu me deparo com uma prova de amor pura. Esse cão desde quarta-feira passada espera seu dono sair de dentro da UPA", disse o homem.

Segundo ele, o cão não aceita comida e água de ninguém e permanece deitado na porta da unidade. "Ele fica com o olhar triste e cansado à espera do dono", completou.

De acordo com Everton, o homem morreu na última quarta-feira (13), mesmo dia em que deu entrada na UPA. O dono do cachorro, que não teve sua identidade divulgada, já foi velado e enterrado. Na publicação, que já recebeu mais de 2 mil curtidas e 768 compartilhamentos, pessoas se prontificaram a adotar o animal abandonado. Outras questionam o porquê da família do homem morto não acolher o cão.

