Carrefour recebe multa de R$ 1 milhão por morte de cadela

São Paulo - A morte violenta da cadela Manchinha causou comoção nacional, em novembro do ano passado. O segurança de uma empresa terceirizada que prestava serviços ao hipermercado Carrefour, em Osasco, na Grande São Paulo, agrediu com uma barra de ferro a cadela, que não resistiu.

Agora, no acordo assinado no Ministério Público de São Paulo, o Carrefour terá que pagar uma multa de R$ 1 milhão pela compensação da morte da cadela Manchinha. O dinheiro será destinado para áreas específicas: R$ 500 mil para esterilização de cães e gatos; R$ 350 mil para a compra de medicamentos para animais do hospital veterinário de Osasco ou que estejam no canil municipal; R$ 150 mil para a aquicição e entrega de rações para associações, ONGs e entidades destinadas ao cuidado de animais em Osasco.

O Carrefour confirmou que vai cumprir o acordo e que realiza ações de apoio a várias ONGs e entidades que defendem a causa animal, em Osasco.

