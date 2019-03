Maníaco invade pensionato e mata jovem de 22 anos

Crime foi no último fim de semana | Foto: Reprodução

Um maníaco invadiu um pensionato e atacou estudantes em Maringá, no Paraná. Com um punhal, ele fez ameaças e obrigou as vítimas a pedirem perdão de joelhos. Orivaldo José da Silva Filho, de 22 anos, foi atacado e tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos. O crime foi no último fim de semana, entre sábado e domingo, dias 16 e 17, respectivamente.

Segundo a Polícia Civil, ele entrou na casa por volta das 2h e atacou três jovens que estavam na cozinha. O maníaco foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Maringá.

O repórter Índio Maringá trouxe todos os detalhes do caso, ao vivo, no Primeiro Impacto. Confira:

| Autor:

Leia mais:

‘Maníaco da BR-174’ é procurado pela polícia

'Maníaco do Eldorado' continua preso no CDPM