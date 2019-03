Cartório em Roraima realiza casamento coletivo de refugiados

Boa Vista (RR) - Cerca de cem casais de refugiados venezuelanos oficializaram a sua união no último fim de semana em Boa Vista (RR). A cerimônia foi dirigida pelo Cartório Loureiro, do 1° Ofício de Notas e Registros de Roraima, em parceria com o Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), por meio da Vara de Justiça Itinerante, e aconteceu no abrigo Rondon I, administrado pela Operação Acolhida, do Governo Federal.

É a primeira vez que um casamento coletivo de refugidos ocorre no Brasil. Os casais estão acolhidos nos abrigos Rondon I e II e regularizaram o estado civil, por meio do Casamento Civil coletivo. De acordo com o juiz de paz e tabelião do Cartório do 1º Ofício, Joziel Loureiro, a cerimônia, inédita, trará mais dignidade e proteção legal para as famílias.

Cerimônia inédita

“Até onde sabemos é a primeira vez que foi celebrado um casamento civil coletivo de refugiados no país, talvez, no mundo. Nós já vínhamos fazendo isso há três anos, mas com casais brasileiros, chegando a mais de 1500 casamentos realizados, de forma coletiva e gratuita. Agora conseguimos alcançar os refugiados, proporcionando a eles esse mesmo direito, efetivando essa condição de dignidade, de ter a sua relação afetiva reconhecida com toda a legalidade que um casamento em cartório oferece”, explicou Loureiro.

Despesas

Um casamento celebrado fora dos cartórios pode chegar a custar até R$ 400. Todo o custo da cerimônia que unirá os casais será de responsabilidade dos cartórios e parceiros da ação, de acordo com Joziel Loureiro.

Desde que iniciou suas atividades no Estado, em 2016, os cartórios de Roraima já celebraram a união de mais de 1500 casais roraimenses, de forma gratuita, por meio de casamentos coletivos.

