Patrão atropela ex-funcionários após audiência trabalhista

Um homem atropelou dois ex-funcionários depois de uma audiência trabalhista realizada em Pouso Alegre,Minas Gerais. A Polícia Militar informou que o homem jogou o carro que dirigia contra uma motocicleta onde estavam um motoboy de 35 anos e um chefe de cozinha de 30.

O caso aconteceu no bairro Jardim Paraíso, e, durante a batida, a moto e os dois homens foram arrastados pela rua. Os ex-funcionários sofreram ferimentos leves e foram levados ao hospital, mas já foram liberados.

As duas pessoas ficaram feridas, enquanto o ex-patrão fugiu do local sem prestar socorro. Chamada, a polícia procurou homem que atropelou a dupla, em um comércio de bebidas 24 horas. Ele não foi encontrado no local, mas a placa de seu carro, que ficou na rua após o incidente, foi apreendida pelos policiais.

