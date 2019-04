Policial é morto durante tentativa de assalto na Zona Norte do Rio

Um policial militar foi morto na noite deste sábado, 30, após ser baleado durante uma tentativa de assalto na porta de sua casa, em Engenheiro Leal, na zona norte do Rio. O subtenente André Luiz Sampaio Correia, de 57 anos, chegou a ser socorrido no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o 9º Batalhão da Polícia Militar (Rocha Miranda), uma equipe da unidade foi acionada para verificar informações de disparos de armas de fogo na Rua Barbosa Rodrigues, no bairro Engenheiro Leal. No local, os militares encontraram o policial militar ferido gravemente no interior do seu automóvel.

O subtenente era lotado na Delegacia Geral de Polícia (DGP) e servia ao Programa Niterói Mais Seguro. Ele entrou na corporação em 1986 e deixa esposa e filha. Ainda não há informações sobre o seu sepultamento.

Leia mais:

Mulher é assassinada com três tiros no Mutirão

Mulher mata namorada com facada no coração por ciúmes, em Manaus