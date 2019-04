PM é preso no Rio negociando fuzil usado por atiradores de elite

Um sargento da Polícia Militar foi preso na segunda-feira (1º) no estacionamento do Shopping Downtown, na Barra da Tijuca, com um fuzil calibre 5.56, com luneta e infravermelho para melhorar a pontaria durante o período noturno.

A arma estaria sendo negociada por R$ 35 mil e é do tipo usada por snipers, atiradores das equipes de elite das Forças Armadas e das polícias Civil e Militar. O fuzil estava na mala do carro do PM quando ele foi preso por policiais civis da delegacia do Leblon, na zona sul do Rio, que chegaram ao militar por meio de uma denúncia anônima.



O militar é lotado no 5º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento na região central da cidade, e está na corporação há 13 anos. De acordo com a assessoria da Polícia Militar, o policial está sendo ouvido na delegacia do Leblon e, posteriormente, será encaminhado para a Unidade Prisional da PM, no bairro do Fonseca, em Niterói, onde ficam os militares que respondem à ações na Justiça.

Na ação foram presas mais três pessoas. Um tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Leia mais:

PM prende dupla com moto roubada no Nova Cidade

Mulher mata namorada com facada no coração por ciúmes, em Manaus