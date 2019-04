Bruno Méndez nega problema por baixa estatura no Corinthians

Contratado pelo Corinthians no início de fevereiro, o zagueiro uruguaio Bruno Méndez foi relacionado pela primeira vez no jogo da última quarta-feira contra o Ceará, pela Copa do Brasil. O jogador de 19 anos disse que aos poucos está se adaptando ao futebol brasileiro e tratou de minimizar qualquer problema por causa de sua altura.

O site do clube alvinegro informa que ele tem 1,84 metro. "Sou um pouco mais baixo que os demais, mas, para mim, não é uma dificuldade. Posso me impor por um bom cabeceio, pelo tempo de bola e também pela velocidade. Estou tranquilo quanto a isso”, disse.

O técnico Fábio Carille também negou que ele não estivesse sendo relacionado por causa da dificuldade na bola aérea. "Ele tem qualidade técnica muito boa. Precisamos melhorar um pouquinho o cabeceio e já estamos trabalhando. Diferentemente de algumas matérias que falaram que ele estava totalmente fora dos planos, que era abaixo dos demais zagueiros", explicou.

O zagueiro assinou contrato por cinco anos e foi revelado pelo Montevideo Wanderers. As boas atuações o levaram para a seleção uruguaia sub-20 e, recentemente, foi chamado para os amistosos da seleção principal. A estreia no Corinthians ainda segue indefinida. "Não sei quando vai ser. Tem de perguntar ao técnico. Trabalho todos os dias para estar pronto", avisou.

Méndez, aos poucos, também vai se ambientando à Arena Corinthians. Na última quarta-feira, na primeira vez que ficou no banco de reservas, destacou o barulho que vinha das arquibancadas. "Era muito alto. Todos gritando, não dava para ouvir o que o companheiro do meu lado falava. Muito bom", comentou.

O elenco do Corinthians conta com cinco zagueiros atualmente: Henrique, Manoel, Pedro Henrique, Caetano e Bruno Méndez. O time alvinegro volta a campo nesta segunda-feira, às 20 horas, quando enfrentará o Santos no estádio do Pacaembu, em São Paulo, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista. Por ter vencido por 2 a 1, a equipe de Carille tem a vantagem do empate.

