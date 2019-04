Aeronave da FAB cai em sítio no Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul - Um avião da Força Aérea Brasileira caiu por volta das 16h desta sexta-feira (05) em um sítio de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre-RS. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto conseguiu ejetar no momento em que a aeronave começou a perder altitude.

O jato caiu em um campo às margens da ERS 040, na altura da parada 71. Nenhuma residência foi atingida | Foto: Divulgação

A queda ocorreu em um sítio do Passo do Vigário, próximo ao pedágio da RS-040, e não atingiu nenhum imóvel. Segundo a corporação, o avião pegou fogo.

Brigada Militar confirmou que uma pessoa estava na aeronave e conseguiu ejetar antes da queda | Foto: Divulgação

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local para o atendimento. As causas da queda da aeronave ainda são desconhecidas.

Veja o vídeo:

Segundo a FAB, a aeronave foi produzida por meio de um consórcio entre Brasil e Itália, envolvendo as empresas Embraer, Alenia e Aermacchi | Autor: Divulgação

