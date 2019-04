Vídeo: ponte cai no Pará após colisão de balsa

Pará- Parte de uma ponte desabou na madrugada deste sábado (6) sobre o Rio Moju, no Pará, próximo ao município de Acará, após uma balsa colidir com a estrutura.



Testemunhas afirmam que dois veículos passavam pelo local no momento, mas não há informações sobre vítimas. Pelo menos dez mergulhadores trabalham no local em busca de possíveis feridos ou mortos.

De acordo com as primeiras informações, a balsa teria batido em um dos pilares da ponte, que é a terceira alça viária sobre o rio, por volta das 2h. Com a colisão parte da estrutura caiu.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e Polícia Civil atuam no resgate. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), publicou em suas redes sociais um vídeo com o sobrevoo sobre a ponte.

A ponte sobre o Rio Moju havia sido vistoriada recentemente por apresentar problemas na estrutura. O governador havia prometido providências, mas descartou qualquer chance de desabamento.



Esse não é o primeiro acidente na região. Em 2014, uma balsa que transportava óleo atingiu outra ponte sobre o mesmo rio.

Veja o vídeo:

Veja como ficou a ponte após a queda | Autor: Reprodução





