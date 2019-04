Veja momento em que homem brinca com cobra, é picado e morre

Caetité (BA) - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem brinca com uma cobra-coral e, logo após, é picado por ela, vindo a falecer minutos depois. O caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira (5), no bairro Ovídio Teixeira, na cidade de Caetité, região sudoeste da Bahia.

Informações do G1 Bahia mostram que essa não foi a primeira vez em que o homem decidiu se aventurar com uma cobra peçonhenta. Ele ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caetité, porém não resistiu à picada venenosa da mesma.



Homem estava bêbado quando decidiu brincar com a cobra | Autor: Divulgação

Segundo a polícia, a vítima – identificada como Marcelo – havia consumido álcool quando decidiu que iria brincar com a cobra. No vídeo, o homem aparece segurando a cobra, enquanto outro senhor dá instruções de como segurar o animal, a fim de evitar um possível ataque. “Cuidado para ela não ferroar pelo cabo. Segura, segura, não deixa ela torcer”, dizia ele.



Logo em seguida, Marcelo avisa que foi picado pela cobra, mas afirma que “não tem medo dela”. Já ao final do vídeo, o homem surge no chão, com os moradores do bairro em volta pedindo ajuda para que a vítima seja levada às pressas ao hospital mais próximo no município da Bahia.

