Pai espanca filho de 3 anos após a criança se pintar com batom

Minas Gerais- Um menino de apenas 3 anos foi espancado pelo pai após sujar o rosto com batom. O homem, de 41 anos, foi detido. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (8), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e a vítima precisou ser levada para o hospital.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os pais são separados e a criança e a irmã, de 13 anos, foram passar o fim de semana na casa do pai, no bairro Parque Grande Horizonte. No local, o menino e a filha mais velha estavam brincando, quando o menino se sujou de batom.



Revoltado com a cena, o homem teria gritado com o menino: “Na minha família não tem viado”, conforme relatado no registro policial. Na sequência, agrediu a criança com diversas chineladas nas costas, causando lesões.



O crime foi descoberto após a filha mais velha mandar uma foto para a mãe, com a mensagem: “Olha o que o pai fez com ele”. A mãe, que estava trabalhando, viu as costas do filho com muitos ferimentos e foi buscá-lo.



Chegando ao local, a mãe avisou que denunciaria o pai à polícia. Com isso, o homem começou a mandar uma série de mensagens ameaçando a mulher e a filha. A vítima foi encaminhada para o Hospital da Criança, em Uberaba.



O homem foi detido dentro da própria casa e confessou o crime. De acordo com o suspeito, ele não gosta de ver crianças usando batom e deu as chineladas sem intenção de feri-lo.

Ele admitiu que havia ingerido bebida alcoólica antes do crime. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.



