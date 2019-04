Prisão de 9 militares no Rio é mantida por Justiça Militar

Brasília (DF) - A Justiça Militar decidiu, na última terça-feira (9), manter presos nove dos dez militares do Exército acusados de envolvimento na ação que resultou na morte do músico Evaldo Rosa dos Santos, na tarde de domingo (7). O grupo, preso após Santos ser baleado ao volante do carro que dirigia, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio de Janeiro, teve as prisões em flagrante convertidas em preventivas após audiência de custódia. O Ministério Público Militar quer que os acusados sejam processados por homicídio doloso e tentativa de homicídio.

Tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas o 2º tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo, o 3º sargento Fabio Henrique Souza Braz da Silva e os soldados Gabriel Christian Honorato, Matheus Santanna Claudino, Marlon Conceição da Silva, João Lucas da Costa Gonçalo, Leonardo Oliveira de Souza, Gabriel da Silva de Barros Lins e Vitor Borges de Oliveira. O soldado Leonardo Delfino Costa, que alegou não ter atirado, foi solto. Um cabo e um soldado que dirigiam os veículos não foram detidos

Os militares estão na cadeia desde segunda-feira, mas não pela morte de Santos. Respondem por descumprimento de regras de engajamento (conduta) e quebra de hierarquia - crimes previstos no Código Penal Militar. A juíza Mariana Queiroz Aquino Campos, substituta da Justiça Militar da União, presidiu a audiência de custódia. Ela considerou claras as infrações.

Entre as regras de engajamento estão a determinação para "atirar somente na direção de oponente claramente identificado" e "direcionar tiros para membros inferiores". Santos estava no carro com a mulher, um filho, uma amiga e o sogro quando os militares atiraram mais de 80 vezes. O corpo de Santos foi enterrado ontem.

‘Na própria carne’

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse que as Forças Armadas vão "cortar na própria carne" caso as investigações concluam pela culpa na ação dos militares. Silva classificou a tragédia como incidente "lamentável e triste".

General Fernando de Azevedo e Silva, ministro da Defesa | Foto: Pedro França/Agência Senado

Primeiro integrante do alto escalão do governo a falar publicamente sobre o caso, Silva disse que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) conversou com ele e pediu que os fatos fossem apurados. Na mesma audiência pública, na Comissão de Relações Exteriores, ele declarou que as milícias, que começaram com uma proposta de apoio à comunidade, se converteram em "bandos armados".



