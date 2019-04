Assessor estuprava de 3 a 4 vítímas em série de ataques, diz PC

As meninas eram levadas para o escritório de um vereador de Maceió, na Avenida Rotary | Foto: Divulgação

Maceió - O caso do suspeito de estuprar 19 meninas chamou a atenção da sociedade alagoana e da Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (15). Benício Vieira de Lima, de 46 anos, abordava as vítimas dizendo que a filha estava em uma igreja e que ele não sabia como chegar ao local. Conforme a polícia, ele estuprava em média de três a quatro vítimas em cada série de ataques.



Ainda segundo a Polícia Civil, Benício abordava as meninas nos bairros do Feitosa e Jacintinho, em Maceió, nas proximidades das casas das meninas e as levava para um escritório de um vereador por Maceió, localizado na Avenida Rotary.

Ainda segundo a polícia, o suspeito realizava em média de três a quatro estupros, de vítimas diferentes, em cada série de ataques, inclusive contra crianças de 11 anos, o que caracteriza também crime de pedofilia.

Benício dizia que a filha estava na igreja e chorava para enganar as vítimas, que se compadeciam e entravam no carro. As que negavam, ele mostrava uma arma.

Conforme a polícia, após entrar no veículo – um Corolla Sedan, de cor prata -, na sua maioria, ele deitava a vítima no banco e cobria o rosto dela com um pano, e no percurso já começava os atos de violência sexual, bolinando as garotas.

Sempre que chegava à casa, pedia para alguém abrir o portão, levava para um quarto próximo à garagem e faziam sempre violência de sexo vaginal, anal e oral. Depois dos atos, levava as vítimas para próximo do local onde anteriormente realizara a abordagem.

Perícia

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) realizaram ainda na manhã desta segunda-feira (15) uma perícia no escritório onde eram praticados os estupros, para o recolhimento de vestígios que possam incriminar o servidor da Câmara. Entre as provas, cabelos e outros objetos foram recolhidos. O material será analisado pelo IC.

Benício foi ouvido na manhã desta segunda-feira nas delegacias da Criança e do Adolescente e na da Mulher em Maceió. Uma investigação será realizada para apurar o uso de carros da Câmara Municipal de Maceió para cometer os crimes.

Leia mais:

Pai flagra filha sendo estuprada pelo cunhado

Homem que estuprou filhas e enteada é condenado a 100 anos de prisão

Estuprador de sogra de 101 anos vai para o banco dos reús