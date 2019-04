Assaltantes roubam doações para crianças com câncer

Campos (RJ) - Assaltantes invadiram uma organização que presta apoio e auxílio a crianças com câncer, em Campos, e levaram perucas, chocolates e outros produtos que seriam doados, durante o fim de semana de Páscoa, a crianças que lutam contra a doença. O caso aconteceu no último sábado (13).

“O que me deixou mais triste foi que levaram uma saca com 22 perucas que seriam de meninas e mulheres que fazem tratamento de câncer, chocolates para a Páscoa, leites especiais e latas de leite em pó para crianças com câncer, câmeras que usamos para os cursos de maquiagem e para gravar nossas ações e projetos, os quatro celulares do instituto”, lamentou Lena Souza, fundadora do Instituto Sawanna por Todos, ao site Folha 1.

Lena criou o Instituto depois que perdeu a filha Sawanna, em 2016, para a leucemia, aos sete anos de idade. “Levaram os notebooks em que tenho registradas imagens de Sawanna, desde pequenininha, e toda a história da criação do Sawanna por Todos”, acrescentou Lena, que espera que a mobilização da população ajude a encontrar o material roubado, em especial os computadores com as imagens da filha.

O caso foi registrado nesta segunda na 134ª DP de Campos. Acredita-se que os ladrões invadiram o local na madrugada de domingo. O roubo foi descoberto por um eletricista que foi realizar um serviço no local na manhã de domingo. Os policiais trabalham no momento na tentativa de identificar os criminosos com as possíveis imagens de estabelecimentos próximos ao local do roubo, na avenida José Alves de Azevedo, na Beira Valão. O prejuízo é estimado em R$ 30 mil.

