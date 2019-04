Atenção: Menino de 3 anos morre depois de se engasgar com pitomba

O corpo do menino foi sepultado nesta terça | Foto: Reprodução





O corpo de menino de 3 anos, morto ao se engasgar com caroço de pitomba, foi sepultado na manhã desta terça-feira (16), na cidade de Araçoiaba, região da Grande Recife. O incidente fatal aconteceu no último domingo (14), na casa humilde em que a família dele mora.

De acordo com a polícia, a criança era acostumada a comer as frutas cultivadas no quintal da família. Luan Henrique estava sob a responsabilidade da mãe dele, que sofre de problemas psicológicos.

Segundo o pai do menino, o trabalhador rural Leonardo Severiano da Silva, a mãe não viu quando o avô da criança deu o fruto para Luan chupar. "Ela demorou para ver a criança engasgada. Ao perceber que algo estava errado, ela ainda correu para pedir ajuda de uma vizinha", relatou ele aos policiais.

Os policiais informaram que Leonardo não culpa a ex-mulher pelo ocorrido. O pequeno já chegou morto no hospital. Ele completaria 4 anos em outubro. A família está bastante abalada com a fatalidade.

Na lista de alimentos considerados perigosos aos pequenos, os frutos com caroços fugiram entre os que precisam de maior atenção por parte dos pais ou responsáveis. Os engasgamentos por corpos estranhos geralmente ocorrem em menores de 3 anos e são uma das causas mais frequentes de morte abaixo de 1 ano

