Criminoso invade delegacia, rouba celulares, urina e defeca na unidade

Um homem invadiu a 77º DP (Santa Cecília), na zona central de São Paulo, e roubou 29 celulares, o distintivo de um escrivão. Além disso, ele urinou e defecou dentro da unidade. O caso aconteceu no último fim de semana.

A ação do homem foi flagrada por câmeras de segurança da própria delegacia. Nas imagens, é possível ver que o suspeito entrou no prédio por um vão, usado para instalar ar-condicionado.

No boletim de ocorrência, diz que o homem entrou primeiramente no Cartório 3 da delegacia. "Foi constatada (por policiais após o furto) a subtração do distintivo (de um escrivão), uma mochila preta e celulares, apreendidos em inquéritos policiais", diz trecho do registro.

Em seguida, o bandido foi ao Cartório 4 do distrito, onde segundo a polícia urinou e defecou. Após o vandalismo, fugiu do local portando os aparelhos celulares. Os aparelhos estavam na unidade após serem apreendidos com criminosos entre janeiro de 2018 e março deste ano.

De acordo com Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), a Polícia Civil investiga o roubo: "A autoridade analisa imagens e realiza diligências para identificar e prender o autor. A Corregedoria da Polícia Civil acompanha o caso".

