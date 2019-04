Pai mata filha com plástico e meia na boca por causa de religião

O pai ainda acionou o Samu para despistar a polícia | Foto: Divulgação





Curitiba - Após quatro meses do assassinato de uma jovem de 18 anos, em Curitiba, a polícia prendeu o pai dela, de 45 anos, como principal suspeito do crime. A vítima foi morta asfixiada com uma máscara feita com fita plástica e com uma meia na boca.

Após cometer o crime, o homem ainda teria chamado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e disse que encontrou a filha com o “capacete plástico”. Na ocasião do crime, ele disse que retirou a máscara e a meia da boca dela, mas a jovem já havia sido asfixiada.

A polícia, logo a princípio, descartou a possibilidade de suicídio e desconfiou da atitude do pai. Ele deu sete voltas com o filme plástico na cabeça da jovem e o material estava guardado dentro de armários.

Ao analisarem a casa, os investigadores não encontraram vestígios de arrombamento na casa. Pessoas próximas à família informaram que os dois não tinham boa convivência e tinham muitas brigas. O pai não concordava que a jovem divergia sobre o posicionamento religioso dele.

