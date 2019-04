Homem mata esposa e depois comete suicídio dentro de motel

Uma mulher foi morta a tiros pelo marido em um motel na última segunda-feira (15), na Paraíba, em mais um caso de feminicídio no Brasil. Após o crime, ele enviou mensagens para o irmão dele informando que matou a mulher e que iria se matar em seguida com um revólver.

"Ei, matei Deyse e estou me suicidando agora", escreveu o assassino. Logo em seguida, ele tentou ligar para o irmão pelo aplicativo de mensagens, mas não obteve retorno. "Estou no Parque Motel, suíte 24, agora não tem mais jeito. Tchau, mano", escreveu. O irmão ainda tentou um diálogo:"com quem?", Questionou. E o homem respondeu:"com um revólver".

O print da conversa foi divulgado à TV Paraíba pelo irmão de Aderlon Bezerra de Souza, de 42 anos, na manhã de terça-feira, (16).

O print da conversa entre Aderlon e o irmão | Foto: Divulgação/ TV Paraíba

De acordo com informações do G1, a polícia presume que o criminoso planejou a morte da esposa. O irmão dele ainda contou que, no dia do crime, o homem deu um abraço nele e na mãe, como se estivesse se despedindo. O casal deixa duas filhas, uma de 8 anos e outra de 17.

A delegada que cuidou do caso afirma que, o homem teria utilizado um revólver calibre 38 para atirar na boca da mulher e, em seguida, deitou ao lado dela e atirou na própria boca. "A perícia cadavérica é que vai afirmar quantos tiros foram exatamente em cada corpo", disse.

