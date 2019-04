Gravidade de situação de catador impediu transferência, diz secretaria

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informou que não transferiu o catador de material reciclável Luciano Macedo para outro hospital porque seu estado de saúde era gravíssimo. Macedo foi baleado durante a ação do Exército em Guadalupe, na zona oeste da cidade, que resultou na morte do músico Edvaldo Rosa, no dia 7 de abril.



Macedo teria tentado ajudar Edvaldo, que havia sido alvejado dentro de seu carro, quando foi atingido por tiros. Ele ficou internado por 11 dias no Hospital Estadual Carlos Chagas e morreu às 4h20 desta quinta.

No dia 16, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que ele fosse transferido para um hospital com mais recursos para tratar do caso. Mas, apesar da decisão judicial, a equipe do hospital manteve Macedo no Carlos Chagas e o submeteu ontem a uma cirurgia.

Segundo nota divulgada pela Secretaria de Saúde, “todos os esforços clínicos necessários foram realizados por profissionais multidisciplinares do Hospital Estadual Carlos Chagas com o objetivo de oferecer o melhor atendimento ao paciente Luciano Macedo”.

A Secretaria informou que “reitera a confiança nos profissionais da unidade durante o caso e acredita que o atendimento precoce prestado ao paciente foi fator decisivo na busca para salvar a vida de Luciano apesar da gravidade da lesão”.

