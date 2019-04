Grávida de 7 meses morre ao tentar salvar filho de afogamento

Mãe e filho morrem afogados em represa no interior de SP | Foto: Reprodução





Mãe e filho morreram após se afogarem em uma represa em Jurumirim, em Ítai, distante 300 quilômetros de São Paulo. Ambos ainda foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Avaré, não resistindo e vindo a falecer no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Avaré (SP), Erick Miguel da Silva Alves e o padrasto estavam na água quando o padastro se desequilibrou, caiu em um buraco e soltou a mão do Erick.

A mãe, Camila Bianca Pereira da Silva, estava grávida de sete meses. Na hora do acidente, ela estava às margens da represa, vindo a tentar socorrer Erick, de cinco anos, mas ambos se afogaram.

Populares que estavam no local ainda conseguiram retirar Erick da água, com uma médica que estava na represa. Ela prestou os primeiros socorros até a chegada da ambulância. Já Camila foi retirada da água pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Mãe e filho foram encaminhados em estado grave para o Pronto-Socorro de Avaré, mas não resistiram. O caso foi registrado também na Polícia Civil.

Os corpos passaram por exames no Instituto Médico Legal (IML) de Avaré, nesta sexta-feira (19), de onde seguiram para a funerária. O enterro está marcado para esta sexta-feira, às 17h, no Cemitério Municipal de Avaré.

Leia Mais

Mandante do assassinato de Dorothy Stang volta a ser preso no Pará

Gravidade de situação de catador impediu transferência, diz secretaria