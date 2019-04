MPF investiga MC Mirella por suposto tráfico internacional de menores

O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro (MPF-RJ) instaurou, na última semana, um inquérito sobre a participação da funkeira MC Mirella em uma suposta prática de tráfico internacional de crianças e adolescentes para fins sexuais.

Na última semana, uma jovem de 17 anos relatou, em suas redes sociais, uma conversa que teria ocorrido com a MC em novembro de 2017, quando a jovem que fez a denúncia ainda tinha 16 anos.

Na ocasião, Mirella chegou a oferecer a quantia de até R$5.000 para que a menor passasse um final de semana com um empresário paraguaio, amigo da MC, que pedia anonimato.

O outro lado

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a menor relatou que o mesmo homem já tinha a abordado anteriormente, oferecendo valores não condizentes para o número de seguidores que ela tinha à época para presenças VIP. Ela também acusa a funkeira de receber algo para vendê-la.

A cantora, de 21 anos, que hoje conta com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, classificou as acusações como "um absurdo", mas confirmou a existência da conversa.

Segundo a MC, a adolescente estaria tentando ganhar fama com a denúncia e se defende dizendo que não sabia que a jovem era menor. A assessoria da cantora afirmou que MC Mirella não dará mais declarações sobre o caso e que resolverá a questão juridicamente.

