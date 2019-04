Amigos são atacados por bandidos a caminho de pescaria; dois morreram

Quatro amigos foram atacados por criminosos quando estavam a caminho de Mangaratiba para pescar. Artur Oliveira e Anderson Martins eram irmãos e juntos de Alexander da Conceição e Paulo Vinícius pretendiam curtir o feriado de São Jorge, na última terça-feia (23), mas foram surpreendidos na estrada.

Artur está desaparecido, Anderson está em coma induzido, e Alexander e Paulo Vinícius foram encontrados mortos pelos policiais, que investigam o caso.

Os irmãos viajavam num carro separado de Alexander e Paulo Vinícius. Anderson foi encontrado ainda com vida, mas com sinais de espancamento e a marca de um tiro no joelho. Ele permanece internado em coma induzido, em estado grave, no Hospital de Mangaratiba. De acordo com familiares, o carro em que os irmãos estavam foi encontrado na estrada de Itaguaí, com a chave na ignição e todos os documentos pessoais. O outro carro, um Ecosport prata ainda não foi localizado, mas Alexander e Paulo Vinícius foram encontrados mortos com marcas de tiro na noite de quarta-feira, na Ilha Duas Irmãs, no distrito de Muriqui.

Artur e Anderson eram músicos e moradores de Nova Iguaçu. Alexander era vizinho deles e Paulo Vinícius, tocava na banda dos irmãos, a Rio 40 Graus. Ainda não se sabe quem cometeu o crime contra as quatro vítimas e nem as circunstâncias. Segundo a Polícia Civil, a investigação dos fatos está sendo realizada pela 165ª DP (Mangaratiba).

Com informações do O Dia

