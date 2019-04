Modelo desmaia durante desfile da SPFW e morre em hospital

O modelo Thales Soares, conhecido como Tales Cotta, de 26 anos, morreu após passar mal e desmaiar em um desfile da 47ª São Paulo Fashion Week, na noite deste sábado (27).

O modelo caiu na passarela, ainda nos primeiros segundos da apresentação do estilista Igor Bastos, da grife Ocksa. Thales usava um look assimétrico azul com detalhes verde-limão.

Ainda com vida, o jovem foi socorrido por bombeiros que trabalhavam no evento. Thales foi levado ao Pronto Socorro Municipal da Lapa e a morte foi confirmada uma hora depois.

Após a confirmação do falecimento do jovem, um minuto de silêncio em memória do modelo foi realizado. A causa da morte ainda é desconhecida.

