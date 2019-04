Dia da Sogra: o que a sua significa para você?

Manaus - Neste dia 28, comemora-se o Dia da Sogra. E, apesar de todo o folclore que envolve essa data, muitos amam e muitos odeiam. O Portal Em Tempo ouviu relatos que confirmam ou quebram com esse mito acerca da sogra.

A comemoração do ‘Dia da Sogra’ é cercada de versões, com duas se destacando e assumindo o papel histórico do dia. Uma das versões mostra o lado bom da sogra, a outra versão, nem tanto.

Sogras salvam os genros e noras

Uma teoria da criação da data volta a 1958, durante o mandato do presidente Juscelino Kubitschek. Segundo a história, teria sido ele o criador da celebração, quando os servidores federais enfrentavam atrasos nos pagamentos dos salários.

Quando o salário não vinha, quem salvava a família economicamente? A sogra! A data foi criada na época em que esses atrasos mais aconteciam, para homenagear essa pessoa fundamental na família.

Sogras e animais

Reza a lenda que o dia da sogra foi baseado em uma história não tão boa. Em 1957, um britânico que trabalhava como industrial no Brasil queria ter um zoológico em casa e gostaria de incluir na coleção de animais uma cobra sucuri. Ele conseguiu levar o animal para a casa, porém não conseguia pronunciar o nome correto do bicho, portanto chamava a cobra de “sogra”.

Cinco anos depois, em um café da manhã especial, o presidente do Brasil na época, Jânio Quadros, convidou os funcionários e disse que poderiam levar as esposas e sogras. Confuso, o funcionário levou a sua esposa e a cobra! A data, que foi no dia 28 de abril, ficou conhecida como o Dia da Sogra.

Uma boa relação com a sogra pode ser a chave para um relacionamento mais fortalecido e duradouro | Foto: Reprodução

A sogra ‘boa’



Brenda Roberta e Marcelo Ferreira

Para a fisioterapeuta Brenda Roberta, a sorte que teve com a sogra foi uma benção, pois ganhou uma segunda mãe após iniciar seu relacionamento. ‘Falar da minha sogra é falar de amor, cuidado e gratidão! Amor e cuidado que ela tem comigo de mãe desde o primeiro instante que nos conhecemos. Ela que cuida, aconselha, repreende, mima e dá muito carinho. Sei que fui sortuda em encontrar na minha sogra uma segunda mãe. Sei que ela será uma excelente vovó também. Fico muito feliz em ver que nosso relacionando é maravilhoso, que o relacionamento dela com minha mãe é incrível também, fico chocada como elas se dão bem e se parecem’, disse.

Brenda termina com uma mensagem de carinho para sua sogra, além de incluir a sogra nos planos futuros do casal. ‘Se deixo de ligar para ela por três dias, ela já me liga ralhando que esqueci dela. E sei que ela me tem como filha também. Peço que Deus abençoe sempre a vida dela e dê muita saúde para ela aproveitar os momentos do nosso lado e para caducar muito com os netinhos. Obrigada por tudo sogra, te amo demais’, finalizou.

Já o namorado de Brenda, o médico Marcelo Ferreira, diz que a relação entre ele e a sogra não poderia ser melhor, principalmente pela semelhança entre sua mãe e sua sogra, virando uma espécie de segunda mãe para ele.

‘Graças a Deus tenho um bom relacionamento com a minha sogra, oposto da imagem que se prega sobre a sogra problemática que interfere na vida conjugal. É uma segunda mãe, afinal são quase 6 anos de convivência. Ela como sempre prestativa, apoiando e procurando o melhor para Brenda e eu. Acredito que pelo fato de ter um perfil parecido com a minha mãe, nos damos muito bem. Espero que continue assim depois dos netos’’, finalizou.

Sogras ruins podem vir a prejudicar relações, como o caso relatado abaixo mostra | Foto: Reprodução

A nem tão boa assim

Para a pedagoga Roberta Leite*, de 21 anos, a experiência com última sogra foi traumática, o que, para ela, confirmou o estereótipo existente acerca da sogra.

'Eu e meu ex tínhamos muitos problemas por conta do ciúme da mãe dele, um ciúme doentio com o filho, vindo a criar situações para que brigássemos. Uma vez, tínhamos compromisso marcado e ela nos perturbou para que fôssemos a um casamento e, como era começo de namoro, não quis me indispor com ela. Quando chegamos lá, após todo o aperreio de sair de nosso compromisso e irmos ao casamento, não tínhamos convite para entrar no casamento. Posteriormente, ela contou ao filho que ela tinha feito isso de propósito, para que eu me irritasse com ele e brigássemos’, relatou.

A tecnologia influenciando

A pedagoga conta que as redes sociais também influenciaram no relacionamento com a sogra. Uma simples solicitação de amizade se tornou em solicitação de inimizade.

‘Ela me adicionou no Facebook e depois de 3 dias me excluiu. Mas falou para o meu namorado que eu que tinha excluído ela. Por conta disso, ele e a mãe brigaram, e ele gravou a discussão. Em um determinado momento, ela dizia que torcia muito para que ele chifrasse bastante o filho dela, para que ele percebesse que ela era a única mulher na vida dele’, disse.

Entretanto, em outro relacionamento, Roberta Leite conta que a sogra a ajudou a descobrir uma traição. O ex-namorado havia dito que estava doente e que não poderia encontrá-la. Foi nesse momento que a ex-sogra entrou em ação. ‘’Ela me ligou e eu perguntei se o filho dela estava melhor, pois ele havia dito que estava doente. Na hora ela me disse que era mentira. Na verdade, ele estava se arrumando para sair com os amigos e disse que eu precisava me valorizar. Ela pediu para que eu terminasse o relacionamento, pois ele fazia isso todo final de semana. No final, eu terminei e aprendi a lição’, finalizou.

O aspecto psicológico

Ao Portal Em Tempo, a psicologa Dr.ª Derlei Macêdo falou sobre os aspectos psicológicos que uma má relação pode trazer para a saúde mental.

'Um relacionamento que apresente situações difíceis poderá acarretar um sofrimento intenso. Isso acontece quando se perde alguém ou quando se encontra em situações estressantes', disse ela.

Para ela, a relação entre as famílias tem que ser inclusiva e de bom grado, pois estarão frequentemente presentes e uma má relação trará danos ao casal. 'Quando casamos, a família da pessoa que escolhemos também fará parte da sua vida.Portanto, é necessário que as relações sejam harmoniosas para o bem-estar do casal. As pessoas ainda possuem uma imagem desagradável sobre a sogra', argumentou.

Conforme a psicologa, o estigma da sogra ruim varia de situação para situação. 'A relação poderá ser prazerosa ou não, isso vai depender de como essa relação foi construída. E, se isso não acontece, essas pessoas sofrem, apresentam mal-estar psicológico. O ideal é que exista uma relação harmoniosa para o casal e as famílias possam preservar sua saúde mental', finalizou.

