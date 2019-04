Ônibus com torcedores do Corinthians tomba na Bahia e deixa feridos

São Paulo (SP) - Um ônibus com 45 torcedores do Corinthians, membros da organizada Gaviões da Fiel, caiu em uma pequena ribanceira na BR-116, na região de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, na madrugada desta segunda-feira (29). Seis pessoas ficaram feridas no acidente, mas têm o quadro de saúde estável.

O grupo voltava para São Paulo após acompanhar a derrota do time corintiano para o Bahia, por 3 a 2, na Fonte Nova, em Salvador, no último domingo (28), em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

A informação foi confirmada em nota divulgada pelo clube paulista em seu site oficial. "Após assistirem à partida em Salvador entre Corinthians e Bahia, um ônibus com 45 torcedores virou, caiu numa pequena ribanceira na BR-116 e deixou seis feridos. O estado deles é estável, sem ferimentos graves e foram atendidos no Hospital Geral de Vitória da Conquista. Dois eles passaram para a UPA (unidade de Pronto Atendimento do Estado) por não necessitarem de cuidados especiais", explicou.

As vítimas não autorizaram a divulgação dos seus nomes, segundo a assessoria do Hospital Geral de Vitória da Conquista. Apenas os familiares dos envolvidos no acidente foram informados sobre a situação de cada uma delas.

Pelas redes sociais, o Corinthians também mandou uma mensagem desejando que os acidentados se recuperem logo. "Desejamos uma rápida recuperação aos torcedores corintianos feridos no acidente de ônibus que aconteceu nesta madrugada, no retorno de Salvador para São Paulo", escreveu o clube.

Leia mais

Modelo Caroline Bittencourt cai de barco e desaparece no mar em Ilhabela

Mortes de mulheres em São Paulo são investigadas como feminicídio