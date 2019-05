Criança tem 60% do corpo queimado após ser eletrocutado

Um menino de seis anos está com 60% queimado após ser eletrocutado durante uma ventania que atingiu São Gonçalo, na Região Metropolitana, no último domingo (28). De acordo com a direção do Hospital Estadual Alberto Torres, o estado de saúde de Adrian Cardozo da Silva é grave.

Segundo o relato do pai do menino, Adrian estava no quintal de uma vizinha no bairro Almerinda quando foi atingido por um fio de alta tensão. Os vizinhos socorreram Adrian e solicitaram à Companhia de Energia ENEL a retirada dos fios.

Em nota, a Enel Distribuição Rio lamentou o acidente e informou que está oferecendo assistência médica à criança e apoio à família. Segundo a distribuidora, um médico e uma assistente social estão acompanhando o tratamento para tomar as medidas necessárias. A empresa disse estar apurando as circunstâncias do acidente.

