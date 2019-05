Justiça concede regime semiaberto a Alexandre Nardoni

Alexandre Nardoni foi condenado pela morte da filha | Foto: Divulgação

São Paulo - Alexandre Nardoni, preso há 11 anos pelo assassinato da filha, Isabella Nardoni, cumprirá a pena em regime semiaberto. A decisão foi expedida pela juíza Sueli Zeraik, da 1ª Vara de Execuções Criminais (VEC) de Taubaté (SP) nesta terça-feira (30). Os detalhes não foram fornecidos já que o processo corre em segredo de Justiça.



Com a progressão para o regime semiaberto, Nardoni pode ter o direito de trabalhar fora ou fazer cursos durante o dia e retornar para a cela, à noite. Além de ser contemplado com as saídas temporárias. São até cinco saídas prolongadas no decorrer do ano.

Alexandre Nardoni pleiteava o regime mais brando desde setembro de 2018. O Ministério Público pretende recorrer da decisão.

Avaliação

A juíza considerou na decisão que o detento tem comportamento carcerário considerado ótimo. Além disso, também ponderou sobre os vínculos familiares estruturados dele e os planos para o futuro com retomada gradual da vida pessoal, profissional e familiar.

Nardoni já cumpriu o lapso temporal (dois quintos da pena) correspondente a 634 dias, de acordo com a magistrada.

A madrasta de Isabella Nardoni, Anna Carolina Jatobá, está em regime semiaberto desde outubro de 2017. Na época, a juíza concedeu a progressão devido ao bom comportamento da detenta.

O caso

O casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foi condenado por jogar do sexto andar de um prédio na Zona Norte de São Paulo, na noite de 29 de março de 2008. O caso gerou grande comoção no país. Isabella Nardoni era filha de Alexandre de um relacionamento anterior e na época tinha cinco anos de idade.

Pelo crime, o pai da menina foi condenado a 30 anos de reclusão. Já a madrasta, a 26 anos. Ambos negam o assassinato que completou dez anos em 2018.

