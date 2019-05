Sindicatos protestam contra Previdência e pedem liberdade de Lula

Manaus - Mais de mil pessoas estiveram reunidas na manhã desta quarta-feira (1°), feriado nacional do Dia do Trabalhador, para protestar contra a reforma da Previdência. O ato aconteceu durante na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus.

O protesto reuniu várias centrais sindicais. Parte da via foi interditada pelos manifestantes dos partidos políticos PT, PSOL, PCdoB e PSTU.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local para orientar o fluxo de veículos e pedestres.

Os manifestantes pediram a liberdade do ex-presidente Lula | Foto: Josemar Antunes

O advogado José Carlos Valim, assessor sindical, disse que o movimento é um ato contra a reforma da Previdência. Além disso, os membros partidários pedem pela soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso há quase um ano em Curitiba.

" Reunimos um conjunto de várias centrais sindicais para unir forças contra o governo Bolsonaro que está acabando com o Brasil, inclusive, tirando o direito da classe mais pobre com a reforma da Previdência. Também queremos a liberdade do Lula", explicou.

A manifestação pacífica teve início por volta das 9h e a terminou às 12h.

Leia mais:

Caravana Lula Livre traz Fernando Haddad a Manaus

Lula diz querer desmascarar Sérgio Moro