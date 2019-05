Mãe de Senna rompe silêncio e homenageia piloto, morto há 25 anos

Ayrton Senna foi tricampeão mundial de Fórmula 1 | Foto: Divulgação

A data da morte de Ayrton Senna completa 25 anos nesta quarta-feira (1º). Como forma de homenagear o filho, dona Neyde Senna gravou um vídeo intitulado #MeuAyrton - relembrando as principais características que tornaram o tricampeão mundial um ídolo para a nação brasileira. A última entrevista da matriarca da família foi em 2004, para um programa de TV de um veículo de comunicação nacional. A seguir, relembre a trajetória do piloto até a data da morte, em 1994. No final, assista ao vídeo divulgado pela família de Senna.

Sonhos de Criança

Paulistano do bairro de Santana, Ayrton Senna nasceu com a velocidade correndo em suas veias. Incentivado pelo seu pai (Sr. Milton), aos 4 anos de idade já apresentava uma habilidade incrível com o Kart e, a partir disso, a paixão pelo barulho do motor acelerado só aumentou.

Aos 9 anos, conduzia jipes com destreza característica de muita experiência; aos 13, já competia oficialmente. Terminou como segundo colocado diversas vezes, o que não o bastava. Foi quando, em 1977, pôde sentir pela primeira vez o saboroso gosto de uma vitória - e decidir que aquele era o seu lugar.

O desenvolvimento de Senna como piloto parte de muita inspiração do então garoto, que dedicava inúmeras horas do seu dia em treinamentos. Em 1981, começou a competir na Europa, ganhando o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600 - com uma marca de 12 vitórias em 20 corridas. Foi nesse período que decidiu usar o sobrenome de solteira de sua mãe, Senna, já que Silva é um nome muito comum no Brasil.

Em 1983, venceu o campeonato inglês de Fórmula 3 pela equipe Dick Bennets, com 13 vitórias em 21 corridas, sendo 9 delas consecutivas. Triunfou também no Grande Prêmio de Macau pela Teddy Yip’s Theodore Racing Team. O piloto estava na sua melhor forma e em uma ascendente impressionante - absolutamente nada o tirava do foco que tinha.

A temporada que não terminou

Foi no GP de San Marino que Senna acelerou no que seria a sua última corrida. Entrou na curva Tamburello. Perdeu o controle devido a uma barra de direção quebrada. Seguiu reto em direção aos muros laterais e chocou-se violentamente.

A telemetria mostrou que Senna, ao perceber que ia bater, conseguiu reduzir o carro de 300 km/h para 200km/h. Nesse momento, toda a nação brasileira prendeu a respiração, esperando qualquer movimento por parte do piloto.

Um movimento leve aconteceu, mas piorou drasticamente seus danos cerebrais. Atendido prontamente na pista, foi transferido para o hospital, onde, poucas horas depois, foi declarado como morto. Era o ponto final do atleta e o começo de um majestoso legado. Assista ao vídeo:

| Autor: Divulgação

*Com informações do site Ayrton Senna

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Projetista da Fórmula 1 se sente responsável pela morte de Ayrton Senna