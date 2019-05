Seis integrantes do PCC são mortos em troca de tiros com a polícia

Polícia já estava investigando o grupo | Foto: Capitan Bado

Coronel Sapucaia (MS) -Seis integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) foram mortos na manhã desta quarta-feira (1º), na Colônia Piray, na fronteira do Brasil com o Paraguai, que fica a 50 quilômetros de Coronel Sapucaia, no estado de Mato Grosso do Sul. Outros seis integrantes também foram presos durante a ação policial.



A polícia paraguaia já estava investigando o grupo quando os policiais foram cumprir mandados na Zona Rural onde os integrantes estavam escondidos. Houve confronto e seis foram mortos. Os nomes não foram informados.

Outros seis integrantes foram presos, sendo que um deles tentou fugir em meio a um matagal, mas acabou capturado.

Na casa, a polícia encontrou armamento pesado, várias munições e roupas camufladas, segundo o site local Capitan Bado.

