Instituições de ensino irregulares não podem emitir documentações

Manaus - Entidades alertam pais, responsáveis e alunos sobre a importância de se matricular em instituições de ensino que estejam legalizadas no Sistema de Ensino Estadual ou Municipal. Os conselhos de educação informam que por estarem funcionando em situação irregular, não podem emitir documentos que comprovem a escolaridade, como histórico escolar, certificados e diplomas.

Segundo a presidente do Conselho Municipal de Educação (CME), Maria das Graças Cascais, devido às inúmeras denúncias, a entidade divulgou recentemente um edital de chamada pública para as escolas de Educação Infantil que não dispõem de credenciamento e autorização para funcionamento.

“Estamos convocando as instituições a comparecerem na CME até o dia 1° de junho para apresentarem a documentação necessária para regularizarem a sua situação”, informou a presidente do Conselho. Alvará de funcionamento, escritura do imóvel ou contrato de locação, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), licença sanitária e auto de vistoria do Corpo de Bombeiro estão entre os documentos exigidos.

"Uma boa estratégia é antes de realizar a matrícula em qualquer instituição, conversar com pais e alunos para conhecer mais sobre a reputação dela", afirma docente | Foto: Divulgação

As instituições de Educação Infantil da rede pública e privada devem seguir os critérios e normas estabelecidas na Resolução n° 27/CME/2018. Entre as determinações do documento está a quantidade de professores por sala, levando em conta a quantidade e idade dos alunos.



“Entre as principais denúncias que recebemos no Conselho está a contratação de professores sem formação, infraestrutura precária e inadequada para crianças e até número inferior de professores por aluno na sala de aula”, comenta Maria das Graças.

Atualmente, 91 escolas de Manaus estão credenciadas no CME e mais 23 processos tramitam em processo de autorização de funcionamento. “No último Censo, realizado em 2000, a estimativa é que existiam naquela época mais de 200 instituições irregulares, de lá para cá esse número já teve ter aumento consideravelmente”, avalia a presidente do Conselho Municipal de Educação.

A vice-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas (Sinepe-AM), Vera Lúcia, conta que, em parceria com os conselhos de educação, a entidade concede anualmente o Certificado Selo Sinepe, que além de valorizar as escolas filiadas ao sindicato, também demonstra que elas estão legalizadas perante aos órgãos e atendem aos requisitos necessários de funcionamento.

“Geralmente, os pais e responsáveis levam em conta apenas a filosofia da escola, infraestrutura, proximidade da residência e mensalidade, mas é importante também atentar se a instituição está devidamente legalizada, para não sair no prejuízo”, disse a representante do Sinepe-AM. A lista dos estabelecimentos associados e que possuem o Selo Sinepe 2019 está disponível no site https://bit.ly/2ZHe0mm.

De acordo com a secretaria executiva do Conselho Estadual de Educação (CEE), Hortência da Silva, a maior parte dos pais e alunos só descobre que a instituição não é legal no momento em que solicita a transferência e ela não pode emitir histórico escolar, certificados e diplomas.

Hoje, a maior parte das instituições irregulares de Ensino Fundamental e Médio, Educação Profissional e Ensino Superior está no interior do Amazonas. Hortência avalia que a dificuldade de locomoção até a capital é um dos principais desafios para elas se regularizarem juntos aos órgãos.

“Não temos poder de polícia, então quando recebemos alguma denúncia vamos até a instituição, notificamos, damos as orientações para se regularizarem e encaminhamos o caso para o Ministério Público do Estado (MPE)”, explica Hortência.

No caso da Educação Profissional, além da documentação necessária, os cursos também precisam estar cadastrados no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) do Ministério da Educação.

Para a mantenedora do Centro de Ensino Literatus, Elaine Saldanha, uma boa estratégia é antes de realizar a matrícula em qualquer instituição, conversar com pais e alunos para conhecer mais sobre a reputação dela.

“Recebemos pedidos de transferência de estabelecimentos irregulares e os alunos acabam tendo que iniciar o curso novamente porque o documento não era válido”, disse a gestora da instituição, que é referência em Educação Profissional no Amazonas, formando mais de 32 mil técnicos nas mais diversas áreas de atuação.

A secretária executiva do CEE também indica verificar a presença do alvará de funcionamento em um local de fácil acesso. “E, na dúvida, entrar em contato com o conselho municipal ou estadual para identificar se o estabelecimento de ensino está regularizado ou se possui processo em tramitação”, aconselha Hortência.



