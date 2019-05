Mulher atrai ex com promessa de sexo e o esfaqueia

Uma mulher de 38 anos foi presa após tentar matar o ex-companheiro, de 28, a facadas, nesta quarta-feira, em um matagal no Ribeirão Neves, Minas Gerais. O homem foi internado em estado grave.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita atraiu a vítima com o pretexto de que pretendia fazer sexo com ele. No local, ela tentou dopar o ex-companheiro e o amarrou com fitas adesivas em uma árvore. Ele foi esfaqueado com três golpes, mas conseguiu se soltar e correu em direção à rodovia.

Um vigilante, que passava pela via, ouviu os gritos de pedidos por socorro e acionou a PM. Os policiais encontraram o homem sem roupas e ensanguentado já próximo da estrada. A mulher foi encontrada, em um local de difícil acesso, apenas com roupas íntimas e, aparentemente, tranquila.

A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Justinópolis. Aos agentes, a autora contou que cometeu o crime porque o ex ameaçava sua família.

Segundo a PM, a mulher contou que perdeu a faca durante as agressões no matagal e por isso o crime não foi consumado. Ela foi encaminhada para a delegacia da região.

