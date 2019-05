Mulher dá a luz em viatura da PM no Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (3), uma mulher deu à luz a uma menina em uma viatura da Polícia Militar no no Morro da Providência, Centro do Rio de Janeiro.



De acordo com a Polícia Militar, A mãe foi identificada como Sulamita Pereira da Silva, de 28 anos, que gerou a pequena Aila por volta das 9h, enquanto PMs da Unidade Pacificadora da Polícia (UPP) realizavam uma patrulha próximo ao teleférico.



Segundo os policiais militares, os moradores do local pediram ajuda e informaram que a mulher já estava em trabalho de parto. Os agentes conduziram mãe e filha para a Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda para receberem atendimento médico,

Os agentes conduziram mãe e filha para a Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda para receberem atendimento médico | Foto: Arquivo Pessoal





