Chacina deixa 4 mortos e uma mulher ferida em Boa Vista

Jovens mortos em Boa Vista | Foto: Divulgação

Boa Vista -Uma chacina deixou quatro jovens mortos e uma jovem de 18 anos ferida em estado grave na madrugada deste sábado (4) no bairro Bela Vista, zona Oeste de Boa Vista.



Cada uma das vítimas foi executada com um tiro na cabeça, segundo a Polícia Militar.

Os corpos foram encontrados por volta de 1h18 na sala de uma casa. As vítimas estavam todas uma ao lado da outra e de frente para a parede. Uma mulher encontrada viva no local, foi levada ao hospital, em estado grave.

As vítimas estavam ao lado da outra de frente para uma parede | Foto: Divulgação

De acordo com a polícia, as vítimas são Gabriel Gomes da Silva, 20 anos, Deyvisson da Silva Campos, 18 anos, David Rodrigues da Silva, 17 anos e Ivanildo de Almeida Campos. A mulher encontrada com vida foi identifica como K.H.C.S,de 18 anos, que também morava na residência.



Ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao Pronto Socorro Francisco Elesbão.

Ainda não se sabe a motivação do crime e nem como ocorreu a chacina. A mãe da jovem baleada disse à PM que ela morava na residência com o namorado, mas não soube dizer se os dois tinham envolvimento com tráfico ou o crime organizado.

A PM encontrou cinco cápsulas de bala e dois projéteis calibre 38 na residência. Após a Delegacia Geral de Homicídios (DGH) e a perícia serem acionados, os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal.