Transexual é brutalmente assassinada a pauladas

São Paulo - A transexual Larissa Rodrigues, de 21 anos, foi assassinada a pauladas na noite de sábado, (4), na região da Saúde, na Zona Sul de São Paulo. A Polícia Civil tenta identificar o autor do crime.



Uma testemunha estava com a transexual no momento do crime e disse que o homem quase atropelou a dupla antes de retornar com um pedaço de madeira. Ele golpeou a vítima várias vezes.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de agressão e encontraram Larissa caída. Ela foi socorrida por uma ambulância e levada ao Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro Saboya, também na Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos.

O homicídio foi registrado no 27.º Distrito Policial (Campo Belo). O delegado solicitou perícia no local, além de exame necroscópico. O agressor está foragido.

