Cão que participou de resgate em Brumadinho morre em Santa Catarina

No último domingo (5), o cachorro Barney, do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, foi encontrado morto em um rio em Içara (região sul do estado).

De acordo com informações divulgadas pela corporação, Barney morreu em serviço, pois teria entrado na água durante buscas a um homem desaparecido na última sexta-feira (3) e não retornou à superfície.

No mês de fevereiro, o cão atuou no resgate das vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho (MG).

Uma cerimônia de despedida para Barney está marcada para segunda-feira. O comandante Edupércio Pratts lamentou a morte do labrador e prestou homenagem nas redes sociais.

