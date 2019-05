Pitbull escapa do portão e rasga couro cabeludo de menino de 4 anos

Um Pitbull escapou pelo vão do portão, que estava somente encostado, e atacou um menino de 4 anos. O cachorro rasgou e arrancou o couro cabeludo dele. O caso foi registrado no final da tarde deste domingo (5), por volta das 16h40, no bairro Residencial Alice Novacki, em Cuiabá.

O pai da criança disse aos policiais que seu filho foi atacado na rua em que o animal escapou após o vizinho sair da garagem com o carro e deixar o portão apenas encostado.

O animal só soltou o menino com ajuda de uma segunda pessoa. No hospital, a equipe médica disse à polícia que o garoto teve exposição da calota craniana. A criança também sofreu lesões na orelha esquerda e permanece internada no Pronto-Socorro de Cuiabá, onde recebe os cuidados médicos.

O dono do animal chegou em casa quando a polícia ainda estava no local. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes para prestar depoimento sobre o caso.

O conversou com a mãe do menino, Regina Bulhões de Souza, que acompanha o filho no PS. Ela relatou que ele passou por cirurgia e que foi necessário raspar o cabelo.

“Ele operou. Machucou muito a cabeça, inteira, mas na parte de trás foi bem feio. Ele entrou para cirurgia por volta das 21h e saiu mais de 00h. Agora ele acordou e já começou a comer. Até me disse: mamãe o cachorro me atacou. Enfim, ele vai ficar em observação. Mas graças a Deus está bem melhor agora”, contou a reportagem.

Leia mais:

Transexual é brutalmente assassinada a pauladas

Mulher atrai ex com promessa de sexo e o esfaqueia