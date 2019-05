Mãe suspeita de matar filho a facadas é presa no Rio de Janeiro

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante no último sábado (4) suspeita de matar o próprio filho, um jovem de 20 anos, com golpes de faca. O caso aconteceu no distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, o pai encontrou o corpo de Hugo Menezes da Silva no chão ao lado da mãe. Em depoimento, ela teria alegado que matou o filho porque não aguentava mais ser agredida.

O crime é investigado pela 15ª DP, e ela deve ser indiciada por homicídio. Nas redes sociais, amigos de Hugo Menezes lamentaram a morte do rapaz.

