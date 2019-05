"Negão do WhatsApp" é flagrado na torcida do Flamengo e bomba na Web

O Flamengo venceu a partida de ida contra o Corinthians, na última quarta-feira, (15), por 1 a 0, na Arena, com gol marcado por Willian Arão. Com o resultado, o Rubro-Negro pode empatar no Maracanã que se classifica. Não há regra do gol fora de casa no torneio.

O jogo de volta entre Flamengo e Corinthians será na terça-feira, dia 4 de junho, no Maracanã. Mas, uma cena curiosa chamou a atenção de quem acompanhava a transmissão de Corinthians x Flamengo, na noite da última quarta-feira, (17).

Entre os torcedores presentes na Arena Corinthians, pode-se perceber um rubro-negro vestido de "Negão do WhatsApp", imagem usada famosa por "trollar" os usuários no aplicativo de mensagens.

O rapaz logo chamou a atenção dos internautas, que foram à loucura nas redes sociais.

Leia mais:

