Chacina em bar deixa 11 mortos em Belém, no Pará

Equipes da Policia em frente ao bar onde ocorreu a chacina. | Foto: Jalilia Messias/TV Liberal

Belém - Uma chacina deixou 11 mortos em um bar no bairro do Guamá, em Belém, por volta das 16h deste domingo (19), segundo a polícia. Uma pessoa ficou ferida na ocasião e está, até o momento, sob proteção policial.



Segundo a Polícia Militar, sete homens armados chegaram ao local em uma moto e três carros e dispararam contra as vítimas. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Rua onde ocorreu o crime é tomada por curiosos e policiais | Foto: Divulgação

Entre os 11 mortos, 6 são mulheres e 5 são homens. Um vídeo feito logo após o massacre mostra as vítimas baleadas e caídas pelo estabelecimento. Uma mulher estava deitada em cima do balcão do bar.



As identidades das vítimas ainda não foram informadas. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil investiga o crime e realiza buscas. Até o momento, ninguém foi preso.

Veja o vídeo da rua onde ocorreu o crime | Autor: Divulgação

Leia Mais



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: Arnold Schwarzenegger leva chute e diz que nem sentiu